Vandalen vernielen net aangeplante bomen in Zaandam

ZAANDAM - Vandalen hebben vannacht net aangeplante bomen aan de Westzijde in Zaandam vernield.

Dat meldt mediapartner De Orkaan. De bomen werden vannacht onherstelbaar vernield doordat ze vanaf de grond zijn afgebroken.

Het gaat nog de bomen die nog maar kort geleden in de bakken vlakbij de Vinkenstraat zijn geplant. Het eerste stuk Westzijde tussen Vinkenstraat en Stationsstraat is in november afgemaakt, maar de bomen zijn pas deze maand geplant.