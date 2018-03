Vijf winters op rij zonder strenge vorst: "De Siberische beer komt niet meer terug"

NOORD-HOLLAND - Hoewel we kortgeleden nog op natuurijs schaatsten en ons lichaam tegen een gevoelstemperatuur van -16 moesten beschermen, kunnen we volgens Weeronline niet van een strenge winter spreken.

In De Bilt is geen temperatuur onder de -10 graden gemeten, meldt Weeronline vandaag. Het is de vijfde winter op rij zonder officiële strenge vorst.

Noord-Hollanders genoten vandaag van een heerlijke lentedag, toch kan de winterjas nog niet naar zolder verbannen worden. In het weekend van 17 maart krijgen we volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser namelijk met 'lichte vorst' te maken. "Maar de Siberische beer komt niet meer terug."

Weeronline concludeerde aan de hand van haar winterweercijfers dat Nederland 'nooit eerder zo’n lange periode zonder officiële strenge vorst' heeft gekend. Op 28 februari bereikte De Bilt de laagste waarde van dit winterhalfjaar: min 8,5 graden. De laatste keer dat in De Bilt strenge vorst werd gemeten was op 25 januari 2013.

Volgens scenario's van het KNMI wordt het door opwarming van het klimaat steeds normaler dat het 's winters in De Bilt niet meer tot strenge vorst komt.

[Tweet:https://twitter.com/janvissersweer/status/972224477357662211?s=11]