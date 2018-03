Blauw-Wit definitief geplaatst voor play-offs

AMSTERDAM - Blauw-Wit is sinds vrijdagavond zeker van deelname aan de play-offs, omdat LDODK verloor van PKC. Dat vertelde de coach van de ploeg, Barry Schep, in NH Radio Sportcafé.

Blauw-Wit speelde vorig seizoen de finale van de competitie tegen TOP in de Ziggo Dome. De Amsterdammers verloren die wedstrijd toen, maar dat ze in de finale stonden was al een verrassing. Blauw-Wit had in de halve finale de huizenhoge favoriet PKC uitgeschakeld. "Zoals het er nu uitziet spelen we dit seizoen in de halve finale van de play-offs tegen TOP", zei Schep. "Maar we hebben dit seizoen thuis van ze gewonnen. PKC en TOP zijn ook dit seizoen de sterkste tegenstanders."

Lees ook: Blauw-Wit moet landstitel aan TOP laten

Fantastisch evenement

"De finale in de Ziggo Dome is een fantastisch evenement. Ik heb zelf als speler vijf keer in de finale gestaan, toen nog in Ahoy, maar je weet niet wat je meemaakt." In de Ziggo Dome kunnen anderhalf keer zo veel toeschouwers als in Ahoy en de toeschouwers zitten ook dichter op het veld wat de beleving nog versterkt.

Blauw-Wit moest de ploeg voor dit seizoen verjongen nadat een aantal spelers was gestopt. "De ploeg presteert boven verwachting", vindt Schep. "We trainen vier keer in de week en dan in het weekend een wedstrijd. We hebben ook financieel wat meer mogelijkheden. Zo kunnen we voor spelers een huis in Amsterdam regelen en een auto via de sponsors. Korfbal wordt steeds professioneler en dan hoort dat er ook bij."