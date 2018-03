Piet Buter: "Geen enkele club is klaar voor de eredivisie"

VELSEN-ZUID - AMSTERDAM "Je hebt statistisch 55 punten nodig voor de nacompetitie", zei technisch directeur Piet Buter van Telstar in NH Radio Sportcafé. De club uit Velsen-Zuid heeft nu 48 punten met nog tien wedstrijden te gaan. "Maar we krijgen nog een serie lastige uitwedstijden."

"Met 66 punten zit je normaal gesproken in de halve finale", rekende Buter voor. "We hebben gisteren slecht gespeeld thuis (2-3 tegen Helmond Sport, red.), maar we moeten laten zien dat het iets eenmaligs is. We hadden pas één keer thuis verloren dit seizoen."

Twaalf spelers vastgelegd

Ondertussen is Buter al bezig met het volgende seizoen. "We hebben al twaalf spelers vastgelegd, we hebben er dus nog twaalf nodig, dat is overzichtelijk." Volgens Buter zijn er genoeg spelers om uit te kiezen.

Geen tweede team

Telstar heeft geen jeugdteams en geen tweede elftal. "Voor de dertien spelers die niet in het veld komen organiseren we veel oefenwedstrijden, waarin ze zich ook kunnen laten zien. Je hebt ook gewoon zoveel spelers nodig omdat je op trainingen tegenstand wil hebben. De jeugd is min of meer ondergebracht bij AZ, daar kunnen we ook altijd over praten."

Niet klaar voor eredivisie

Op de vraag of de club klaar is om eventueel te promoveren naar de eredivisie was het antwoord duidelijk: "Geen enkele club is klaar voor de eredivisie. Dat vraagt zoveel meer van de organisatie van de club en van het stadion." Telstar is wel al vast bezig. Zo komt er een tijdelijke tribune aan de noordzijde voor 1350 toeschouwers.