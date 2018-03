Schade bij daglicht enorm na brand tentenspecialist in Zwaag

ZWAAG - De schade aan het pand van tentenspecialist Karsten Tenten aan de Factorij in Zwaag is enorm. De brandweer is vanochtend nog steeds aan het nablussen.

Op beelden is goed te zien dat er van de familiezaak bijna niets meer over is, na de verwoestende brand van gisteravond. De gemeente Hoorn laat weten dat bij de brand asbest is vrijgekomen. "Er is helaas ook asbest terecht gekomen op diverse daken en terreinen van omliggende panden."

Een gebied van enkele tientallen meters rondom het pand is daarom nog steeds afgesloten.



Lees ook: Terugkijken: Mogelijk asbest vrijgekomen bij zeer grote brand in Zwaag



Een speciaal bedrijf is bezig de asbest te verwijderen. De brandweer is ook vanochtend nog aan het nablussen. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.



Gisterenavond brak er brand uit bij de tentenwinkel. Metershoge vlammen sloegen uit het gebouw. Niemand raakte gewond.