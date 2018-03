Deel dit artikel:











Terugkijken: NH Events bij NLdoet, kousen breien en de Weggeefmarkt Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - NH Events was vandaag weer drie keer live in de provincie. Vandaag waren we bij twee evenementen van NLdoet aanwezig en gingen we ouderwets een potje kousen breien.

Dat was allemaal te volgens via de Facebookpagina van NH Events. We startten rond 11.30 uur in IJmuiden, waar er in het kader van NLdoet werd opgeruimd om de plaatselijke speeltuin er weer mooi uit te laten zien. Buurtbewoners sloegen gezamenlijk de handen ineen! Rond 14.15 uur was NH Events live bij het Huis van Hilde in Castricum, waar kousen uit de zeventiende eeuw werden gebreid. De dag werd afgesloten op de Weggeefmarkt in Amsterdam. Vanaf 16.00 uur waren we rechtstreeks bij dit mooie NLdoet-initiatief.