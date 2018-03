Kom ook naar het NH Gooi Debat in Podium de Vorstin!

HILVERSUM - Nog een kleine twee weken en dan mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in het Gooi barst de strijd om de stemmen los en daarom organiseert NH Nieuws op dinsdag 13 maart het NH Gooi Debat.

Wordt het niet eens tijd dat de inwoners van het Gooi meer invloed krijgen op politieke besluiten? Of is dat nu al dik in orde? Over dat soort vragen zullen achttien lijsttrekkers uit heel het Gooi in debat gaan. Dat gebeurt om 19.15 uur in podium De Vorstin.

Wil je erbij zijn? Dat kan! Geef je op via nhkiest@nhmedia.nl