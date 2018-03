Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in sloot in Bennebroek Foto: Laurens Bosch

BENNEBROEK - Aan het water in een tuin aan de Rijksstraatweg in Bennebroek is vanmorgen een lichaam van een 65-jarige man gevonden.

Rond 08.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, maar bij aankomst bleek de man overleden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het vermoedelijk gaat om een ongeval. Om daar zekerheid over te krijgen, is er een onderzoek gestart.