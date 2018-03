Deel dit artikel:











Luchtverkeersleiders verzorgen high tea voor ouderen: "Het is magnifiek!" Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Even geen KLM 685, Speedbird 432 of Emirates 148 voor de luchtverkeersleiders van Schiphol. Zij ruilden de verkeerstoren een dagje in voor vrijwilligerswerk in Zorgcentrum Groenelaan in Amstelveen. Voor NLdoet maakten zij een high tea voor 130 bewoners van het verzorgingstehuis.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Assistent-luchtverkeersleider Fabienne Nieuwlaat is een van de elf medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) die aan de slag ging voor NLdoet. De dag begint met het smeren van honderden sandwiches en tortillas. "Vandaag laten wij een kant van ons zien die zich inzet voor de mensen die in de omgeving wonen van Schiphol", zegt Fabienne. Blokjes

Amsterdammer Maarten Repko, die projectleider bij LVNL is, schuift na de voorbereiding aan aan een van de tafels in het restaurant van het verzorgingstehuis. Normaal gesproken werkt hij aan het digitaliseren van de zogenaamde 'flight progress strips' in de verkeerstoren. Dat zijn nu nog een soort blokjes die de verkeersleiders als hulpmiddel gebruiken om vluchten af te handelen. Maartens werk is dat om dat proces helemaal digitaal te maken. "We hebben de meest prachtige verhalen aan tafel", vertelt Maarten. "Er is veel waardering voor onze inzet, en natuurlijk voor de mooie high tea die geserveerd is." Magnifiek

Een tafelgenoot van Maarten is onder de indruk van het vrijwilligerswerk van de Luchtverkeersleiding: "Ik had mensen van de hotelschool verwacht, maar zo'n afdeling van de luchtverkeersleiding die dit verzorgt, dat is toch magnifiek!" NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Alle acties van organisator Het Oranje Fonds begonnen gisteren en duren tot en met vandaag.