Grote stroomstoring Amsterdam voorbij: bijna alle huishoudens hebben weer stroom

AMSTERDAM - (AT5) De grote stroomstoring van gisteren is na ruim 24 uur opgelost. Aan het einde van zaterdagochtend hadden alle 28.000 getroffen huishoudens weer stroom. Vanochtend vroeg zaten nog drieduizend huishoudens zonder stroom.

Liander heeft vrijdag op zaterdagnacht 'met man en macht' gewerkt aan de grote stroomstoring. De netbeheerder werkt nog aan het aansluiten van postcode 1017. Liander verwachtte dat de storing in de loop van de ochtend zou worden verholpen, dat lukte.



"Het is een complexe storing", zegt een woordvoerder van Liander vanmorgen. Bij graafwerkzaamheden werd gisteren een zware elektrakabel geraakt. Dit veroorzaakte kortsluiting, waarna een enorme steekvlam uit de grond kwam bij het Weteringscircuit. Een man liep daarbij brandwonden op.



Aan het einde van de avond brak er vervolgens brand uit in een elektriciteitskast aan de Reguliersdwarsstraat. Volgens Liander gebeurde dit toen de stroomvoorziening weer werd opgestart. "Op de meeste plekken ging dat goed, maar daar dus niet." De schade aan de elektriciteitskast is groot, waardoor nu nog duizenden zonder stroom zitten.

Liander adviseert klanten om Twitter in de gaten te houden voor updates.