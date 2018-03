Mike Snoei: "Heel teleurstellend, want we hadden geweldige zaken kunnen doen"

VELSEN-ZUID - Telstar verloor vrijdagavond thuis met 3-2 van Helmond Sport. Trainer Mike Snoei vond dat een aantal spelers niet in de wedstrijd zat. "Dat is stof om over na te praten."

Bij winst had Telstar goede zaken gedaan op de ranglijst. "Dit is heel teleurstellend, voor iedereen. Als je de andere uitslagen ziet, dan hadden we geweldig zaken kunnen doen. Dat is niet gebeurd: doodzonde", vertelt Snoei.

Lees ook: Verrassende thuisnederlaag voor Telstar tegen Helmond Sport

Melvin Platje, de maker van beide Telstar-goals, is blij dat Telstar maandag weer speelt: "Gelukkig kunnen we ons dan weer revancheren. Dit is zeker zuur, want wij hadden de 3-2 moeten maken. Maar dat kan een keer gebeuren."

Op de ranglijst blijft Telstar vierde. In de derde periode zakken de Witte Leeuwen naar de zevende plaats, terwijl de ploeg bij winst gedeeld tweede was geweest.

Maandagavond speelt Telstar uit tegen Almere City.