Sterke 3000 meter houdt titelkansen Wüst in leven

AMSTERDAM - Ireen Wüst heeft haar titelkansen bij het WK allround weer nieuw leven ingeblazen. Op de Coolste Baan van Nederland won zij de 3000 meter onder loodzware omstandigheden. Met 4.15,80 was ze ruim sneller dan de rest van het veld. Klassementleidster Miho Takagi werd tweede in 4.19,78.

Op de steeds stroever wordende ijsbaan reed Wüst op karakter naar een relatief sterke tijd in de regen. Takagi wist daarna in een moeizame race de schade beperkt te houden en heeft daardoor nog steeds de leiding na een ijzersterke 500 meter.

Wüst begon slecht aan het WK in het Olympisch Stadion. De titelverdedigster werd negende op de 500 meter en had direct een flinke achterstand op Takagi. Door de sterke drie kilometer is ze terug in de race voor goud. De Japanse begint zaterdag met een voorsprong van 3,42 seconden op Wüst aan de 1500 meter.

Antoinette de Jong, die als vijfde eindigde op de 3000 meter (4.23,04), is de nummer drie in het klassement, op 6,02 seconden van Takagi. Annouk van der Weijden staat na twee afstanden op de vijfde plek, op 6,93 van de leiding.

Zaterdag beginnen ook de mannen aan hun WK Allround.