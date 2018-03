Jong Ajax verliest koppositie; Jong AZ steelt drie punten in Emmen

ALKMAAR - AMSTERDAM De beloftenteams van Ajax en AZ hebben voor opmerkelijke uitslagen gezorgd vrijdagavond. Jong Ajax verloor de eerste plaats door een thuisnederlaag, terwijl Jong AZ won van de koploper in de derde periode. Beide duels eindigde in 0-2.

Jong Ajax - Go Ahead Eagles

In de eerste helft kregen de Amsterdammers de beste kans om op voorsprong te komen. De ploeg van Michael Reiziger kreeg een strafschop, omdat Dennis Johnsen onderuit werd gehaald door Robin Buwalda. Zian Flemming schoot vanaf elf meter tegen doelman Sonny Stevens aan.

Go Ahead Eagles was heel de wedstrijd de bovenliggende partij. Na ruim een uur werd dat ook op het scorebord zichtbaar. Rick Ketting knikte een hoekschop van Stefano Beltrame binnen: 0-1. In de slotfase werd het ook nog 0-2, nadat Azor Matusiwa een penalty veroorzaakte. De middenvelder kreeg rood en Pieter Langedijk benutte de strafschop.

Door de nederlaag zakt Jong Ajax naar de tweede plaats. NEC heeft na 28 wedstrijden één punt meer.

FC Emmen - Jong AZ

Bij het treffen tussen de nummers vijf en zestien van de ranglijst was FC Emmen duidelijk de betere ploeg. De leider in de derde periode voorafgaand aan de speelronde stuitte echter steeds op Jong AZ-doelman Nick Olij (foto). De keeper had daarbij een aantal fraaie reddingen in petto.

Ondanks het feit dat Jong AZ zelf weinig kansen kreeg, werd er wel gewonnen. Een uitbraak in de 85e minuut leidde de 0-1 in. De bal ging er na een schot van Jamie Jacobs via Emmen-verdediger Gersom Klok in. In blessuretijd werd het zelfs nog 0-2 door een rake penalty van Jelle Duin.

Jong AZ heeft uit de laatste zes wedstrijden nu vijftien punten gehaald. Daarmee staat de ploeg van trainer Martin Haar vijftiende in de Jupiler League. FC Emmen zakt in de periodestand naar de tweede plek achter FC Dordecht. Maandag valt de beslissing in de derde periode.