Deel dit artikel:











Keeper Verhulst schlemiel én uitblinker FC Volendam Foto: Pro Shots / Marcel Bonte

VOLENDAM - NIJMEGEN Hij had meer dan een handvol uitstekende reddingen. Keeper Hobie Verhulst weerstond vrijdagavond met verve de aanvalsgolven van NEC, maar Verhulst was wèl debet aan het openingsdoelpunt van de Nijmegenaren. Op het moment dat hij de verdediging nog organiseerde schoot Arnaut Groeneveld de toegekende vrije trap over de te ver voor zijn doel staande keeper.

"Hij schiet hem op goal, terwijl de scheidsrechter nog niet heeft gefloten", verklaarde de aanvoerder de merkwaardige 1-0. "Ik heb het nog gevraagd, maar dat mag blijkbaar. Ik moet beter opletten, maar dit is wel zuur." Trainer Misha Salden dacht er net zo over. "Hobie staat nog niet klaar en de bal ligt achter hem. Dat was een enorme domper. Dat zijn momenten waarop de wedstrijd breekt." In de tweede helft zag Salden de onzekerheid in zijn elftal toenemen. "Ik vond ons een aangeslagen hondje." Reden voor de trainer om verdedigend te gaan wisselen. Salden haalde Joey Veerman en de vleugelaanvallers Nick Doodeman en Rodney Antwi naar de kant. "Ik wilde er voor zorgen dat ze niet verder zouden uitlopen." Uiteindelijk verloor FC Volendam in De Goffert met 3-0. Lees ook: FC Volendam niet opgewassen tegen titelkandidaat NEC Maandag speelt FC Volendam thuis tegen MVV Maastricht. Ook dat duel kun je rechtstreeks op de radio volgen. De extra uitzending van NH Sport begint om 20.00 uur.