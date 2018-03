Aantal files bij knooppunten Muiderberg en Diemen fors afgenomen

DIEMEN/MUIDERBERG - Tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen is het aantal files fors afgenomen. Ook op aangrenzende wegen staan minder files.

Dat concludeert minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen na een bezoek gisteren aan de nieuwe A1 bij Muiderberg. Haar bezoek was ter ere van de afronding van het wegproject A1/A6.



"Dat is spectaculair", vertelt de minister. "Het rijdt hier vlot door, daar word je blij van." Uit de verkeerscijfers die gisteren werden gepresenteerd blijkt dat tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen de filezwaarte met meer dan 80 procent is afgenomen. "Terwijl het verkeer is toegenomen", benadrukt Van Nieuwenhuizen.

De behaalde resultaten bieden helaas geen garantie voor de toekomst. "Met files zullen we altijd te maken hebben. Maar op deze plek zijn we er voorlopig even vanaf", zegt Hans Ruijter van Rijkswaterstaat.

Sinds oktober vorig jaar zijn er op de A1 en A6 twee keer vijf rijstroken beschikbaar. Ook is er een wisselbaan in de spits met twee extra rijstroken. "Zoals de weg er nu bij ligt, kunnen we tot 300.000 auto's per dag verwerken. Dat is ook de prognose tot 2030."

"Het is niet zo dat we in het wilde weg maar asfalt neer blijven leggen. We kijken ook wel degelijk naar verduurzaming en dus ook naar andere vervoersvormen. We zien ook steeds meer elektrisch en hybride vervoer. Dus ook het vervoer zelf verandert", aldus Van Nieuwenhuizen.