Dick Benschop beoogd topman Schiphol

SCHIPHOL - Dick Benschop is de beoogde opvolger van Jos Nijhuis als topman van Schiphol. Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt dat de raad van commissarissen van de luchthaven Benschop als volgende president-directeur wil. Minister van Financiën Wopke Hoekstra moet er nog over worden geraadpleegd, aangezien de Staat grootaandeelhouder is.

Benschop was namens de PvdA staatssecretaris voor Europese zaken in het tweede kabinet-Kok. Na de verpletterende nederlaag van de sociaaldemocraten bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002, waarbij hij campagneleider was, keerde hij de politiek de rug toe. Nog geen jaar daarna ging hij aan de slag bij Shell.

Van 2011 tot eind 2015 was Benschop president-directeur van Shell Nederland. Ook nadat hij het stokje had overgedragen aan zijn opvolger Marjan van Loon, bleef hij bij dat bedrijf. Hij is nu verantwoordelijk voor de aansturing van internationale samenwerkingsverbanden waarover het Nederlands-Britse olieconcern geen directe zeggenschap heeft.

Ophef

Over de opvolging van Nijhuis was eerder vandaag veel te doen. De Volkskrant tekende uit zijn mond op dat de voorkeur zou uitgaan naar een man, gezien de verhoudingen binnen de raad van bestuur. Dat leidde tot woedende politieke reacties. Minister Hoekstra vroeg de raad van commissarissen van Schiphol om opheldering over de profielschets, waarin staat aan welke eisen een kandidaat moet voldoen.

Als de minister akkoord gaat met de keuze voor Benschop, krijgt Schiphol opnieuw een president-directeur van buiten de luchtvaartsector. Nijhuis was voor hij de topfunctie kreeg accountant en zijn voorganger Gerlach Cerfontaine kwam uit de medische wereld. Benschop kan wel bogen op ervaring in zowel de politiek als de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

NRC Handelsblad meldde vanavond als eerste op basis van ingewijden dat de commissarissen voor Benschop hebben gekozen.