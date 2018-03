Deel dit artikel:











Automobilist rijdt tegen geparkeerde auto´s en slaat over de kop Foto: NieuwsFoto Foto: NieuwsFoto Foto: NieuwsFoto

AMSTERDAM - Een automobilist is vanavond rond 20.30 uur tegen drie geparkeerde auto's aangereden op de Plesmanlaan in Amsterdam. Vervolgens sloeg zijn auto over de kop.

Volgens omstanders kon de bestuurder zelf uit de auto komen. Naar verluidt is hij niet gewond geraakt. Een getuige zegt dat de man is aangehouden door de politie. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.