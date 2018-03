FC Volendam niet opgewassen tegen titelkandidaat NEC

VOLENDAM - NIJMEGEN Op bezoek bij NEC is FC Volendam tegen een ruime nederlaag aangelopen. In De Goffert werd het 3-0 door doelpunten van Arnaut Groeneveld, Calvin Verdonk en Guus Joppen.

Volendam had het vanaf de eerste minuut lastig met NEC. De nieuwe koploper van de Jupiler League kreeg direct een aantal hoekschoppen, maar dat leverde nog niets op. Nadat Enzo Stroo een mogelijkheid aan zich voorbij zag gaan, werd het 1-0 voor de thuisploeg. Groeneveld schoot een vrije trap direct over Volendam-doelman Hobie Verhulst heen. De goalie was nog met de muur bezig, waardoor hij kansloos was.

Niet 1-1, maar 2-0

Even later leek Stroo de 1-1 te maken. De spits van Volendam schoot echter net voorlangs na een goede steekbal vanuit het middenveld. Ook Kevin Visser schoot naast in kansrijke positie. Na een aantal reddingen van Verhulst werd het vlak voor rust 2-0. Een voorzet belandde via de schoen van verdediger Gijs Smal voor de voeten van Calvin Verdonk. De linksback kon vervolgens simpel binnentikken.

Kansloze tweede helft

De tweede helft werd een formaliteit. NEC was veel beter dan de Volendammers en dat werd snel uitgedrukt in de score. Joppen kopte raak na een hoekschop van Groeneveld: 3-0. In het vervolg bleef de ploeg van Misha Salden een grotere nederlaag bespaard.

Geen periodetitel

Door de nederlaag zakt Volendam naar de veertiende plaats op de ranglijst. In de derde periode staan de Noord-Hollanders zesde, waardoor de periodetitel vrijwel onmogelijk geworden is.