Verrassende thuisnederlaag voor Telstar tegen Helmond Sport

VELSEN-ZUID - Op Sportpark Schoonenberg is Telstar tegen een verrassende nederlaag aangelopen. Helmond Sport bleek vooral na rust te sterk voor de Velsenaren: 2-3. Melvin Platje maakte beide doelpunten namens Telstar.

De eerste helft was voor Telstar. De nummer vier van de Jupiler League had het betere van het spel tegen Helmond, dat achttiende staat. Shaquill Sno schoot in de beginfase naast vanuit de tweede lijn en Platje kopte rakelings over. Aan de andere kant raakten de bezoekers de paal.

Openingstreffer Platje

In de 23e minuut zette Platje de Witte Leeuwen op voorsprong. De spits werd diep gestuurd door Frank Korpershoek en hij bleef rustig: 1-0. Daarna raakte Telstar nog het houtwerk.

Zwak begin tweede helft

Helmond Sport schoot na rust uit de startblokken. Een vrije trap van Jordy Thomassen ging er in de 48e minuut via de muur in. De ploeg van Mike Snoei was van slag, want tien minuten later werd het zelfs 1-2. Opnieuw was Thomassen de doelpuntenmaker, nadat hij doelman Rody de Boer koelbloedig omspeelde.

Vreugde van korte duur

Plots was Helmond de baas op het veld, maar toch werd het weer gelijk. Platje mocht op randje buitenspel door en rondde af. Telstar ging direct op jacht naar de winnende goal, maar Andrija Novakovich miste een grote kans. De Brabanders profiteerden vrijwel meteen. Uit een hoekschop kopte Ron Janzen de beslissende 2-3 tegen de touwen.

29 september

Het betekent de eerste verpliespartij in eigen huis sinds 29 september. Toen verloren de Noord-Hollanders met 6-0 van Fortuna Sittard. Op de ranglijst blijft Telstar vierde. De achterstand op koploper NEC is opgelopen tot acht punten met nog tien wedstrijden voor de boeg.