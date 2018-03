Deel dit artikel:











Ireen Wüst stelt teleur op openingsafstand WK Allround Foto: ANP / Vincent Jannink

AMSTERDAM - Dankzij een teleurstellende 500 meter moet Ireen Wüst een grote inhaalslag maken op het WK Allround. Op de Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion werd ze negende in 40,81. De Japanse Miho Takagi won de sprint in 39,01.

Door het gat van 1,80 seconden heeft Takagi op de 3000 meter een voorsprong van 10,80 op Wüst. In de regen reed Antoinette de Jong 40,47, waarmee ze vierde werd. De derde Nederlandse Annouk van der Weijden was goed voor de tiende tijd met 40,89. "Mijn tijd valt tegen", reageert Wüst bij de NOS. "Ik kon niks in de bochten op dit ijs. Het is gewoon rammen. Het zal heel lastig worden om mijn achtste wereldtitel hier te pakken." Later vanavond wordt de 3000 meter gereden.