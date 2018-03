Deel dit artikel:











Terugkijken: Mogelijk asbest vrijgekomen bij zeer grote brand in Zwaag Foto: HFV Foto: Iwan Ebbing Foto: Iwan Ebbing

ZWAAG - In het pand van tentenspecialist Karsten Tenten aan de Factorij in Zwaag woedde vanavond een grote uitslaande brand. Er is mogelijk asbest vrijgekomen. De brand is inmiddels onder controle.

Het vuur is mogelijk overgeslagen op een ander pand. De brandweer heeft acht bluswagens ingezet. Een NL Alert is verstuurd naar omwonenden. In het pand van Karsten zouden veel tenten staan. Omwonenden worden gewaarschuwd uit de rook te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven. Ook moeten ramen en deuren gesloten worden en de ventilatie worden uitgezet. Er waren volgens getuigen veel kleine explosies te horen rondom het pand. Ook zagen mensen metershoge vlammen uit het pand slaan. De brandweer onderzoekt of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Kijk hieronder onze livestream terug. Lukt het niet de livestream te openen? Kijk dan hier: