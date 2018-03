Deel dit artikel:











Auto botst tegen stilstaand taxibusje na aanrijding op N504 Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

NOORD-SCHARWOUDE - Een auto is vanavond rond 18.00 uur tegen een stilstaand taxibusje gebotst op de N504 in Noord-Scharwoude, nadat deze eerst in botsing kwam met een ander busje. Volgens een getuige is de automobilist naar het ziekenhuis gebracht.

De inzittenden van het taxibusje en de bestuurder van het andere busje zouden met de schrik zijn vrijgekomen. Het ongeluk vond plaats op een kruispunt. Beide voertuigen zouden met een berger zijn afgevoerd.