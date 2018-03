NH Kiest: Zo denkt de politiek over hoogbouw in Purmerend

PURMEREND - Op het oude PostNL-terrein in Purmerend wil de gemeente een hoge woontoren bouwen. Daar is niet iedereen blij mee, maar hoe denkt de politiek over deze kwestie?

Wij legden de politieke partijen in Purmerend de volgende stelling voor: Een grote, hoge woontoren op het Post NL-terrein is een aanwinst voor de stad

D66

Oneens: De behoefte aan betaalbare woningen is groot in Purmerend. Deze toren gaat daar echter niet aan bijdragen. Hoogbouw is een optie op andere plaatsen, maar de historische binnenstad mag er niet door worden overschaduwd! Ook mag het verkeer niet nog verder vastlopen. D66 zal zich hardmaken voor een mooi alternatief op de locatie van het oude postkantoor. Onze focus in de stad ligt op betaalbare woningbouw en kortere wachttijden voor sociale huur.

Leefbaar Purmerend

Oneens: Voorop gesteld is leefbaar Purmerend een groot voorstander van hoogbouw. Hoogbouw kan er voor zorgen dat woningzoekers niet meer zo lang hoeven te wachten op een woning. Het kan de wachtlijsten voor sociale huurwoningen terugdringen en zorgen dat starters eindelijk kunnen starten. Echter is Leefbaar Purmerend van mening dat de historische binnenstad hier niet de juiste locatie voor is. Wij vinden dat het oude stadshart vrij moet blijven van extreme hoogbouw. Wij zien elders in de stad vele andere mogelijkheden voor hoogbouw. Maar wij zien niks in onzalige plannen om bijvoorbeeld de PostNL locatie om te vormen tot woontorens tot 72 meter hoogte, dat zal Leefbaar dan ook nooit steunen.

Lijst Van Damme

Oneens: Alleen hoogbouw met een visie. De door de gemeenteraad in 2016 vastgestelde hoogbouwvisie is geen visie. Een echte visie legt een balans tussen wonen, werken en recreëren in samenhang met hoogbouw. De huidige plannen zijn niet meer dan een lijstje met plaatsen waar het eventueel mogelijk is. Geen visie dus! De visie van de Lijst Van Damme is vanaf het begin duidelijk geweest. Hoogbouw is noodzakelijk willen wij de betaalbaarheid van sociale woningen overeind houden. Hoogbouw is niet bedoeld om koopwoningen te stapelen voor beleggers en projectontwikkelaars, zodat deze hun winstmarges kunnen opschroeven. Deze kunnen nog heel erg goed worden gerealiseerd in de laagbouw tot maximaal 8 etages. We zijn dan ook tegen koopwoningen en - appartementen in nieuw te realiseren hoogbouw in onze stad. En wijzen de hoogbouwplannen op de locatie van het voormalige postkantoor pertinent af. Wij vinden dit een te grote aanslag op het historisch karakter van onze historische binnenstad.

Ouderenpartij AOV Purmerend

Eens: Op het Post NL terrein komen meer dan 150 appartementen in een groen gebouw. Groen omdat er geen aardgasaansluiting komt en omdat de buitenkant aangekleed wordt met groen. In onze stad is grote behoefte aan appartementen, zeker in de buurt van de binnenstad. Ouderen, maar ook starters op de woningmarkt staan hier om te springen. Mensen die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang. De ontwikkelaar bouwt daarbovenop nog 50 sociale huurwoningen in de kop West. Een prachtige kans voor woningzoekenden!

PvdA

Eens: Met het benoemen van de Post-NL locatie als hoogbouwlocatie is door de PvdA vastgelegd dat in álle hoogbouw, dus niet alleen in dat project, minimaal 30% sociale huur komt. Dat heeft de PvdA voor elkaar gekregen. Alle partijen roepen iets te willen doen aan het tekort aan sociale huurwoningen. De PvdA regelt het. Niet wachten maar wonen! Die sociale huurwoningen zijn een noodzakelijke aanwinst voor de stad. De PvdA is het daarom eens met deze stelling.

Stadspartij

Eens: Purmerend heeft een groot tekort aan woningen. Met deze ontwikkeling komen er 165 appartementen voor alle doelgroepen en nog eens 50 sociale huurwoningen bij. De Stadspartij is overtuigd van het belang om op deze locatie woningen te bouwen en heeft ook geen direct bezwaar tegen hoogbouw. Wij wachten de definitieve bestemmingsplan aanvraag af waar, na het betrekken van alle betrokkenen, de definitieve afmetingen van deze woningbouwontwikkeling in staan vermeld en waarin de afwikkeling van het verkeer is geregeld.

VVD

Eens: De woontoren op de PostNL locatie biedt woonruimte voor velen! Het is wel van groot belang dat de gemeenteraad op korte termijn besluiten neemt over een toekomstbestendige oplossing voor doorstroming en parkeren in onze binnenstad. In het achterliggende Wagenweggebied en op de locatie Zijp komt ook hoogbouw. De stad heeft deze woonruimte nodig en Purmerend blijft zo een eigentijdse aantrekkelijke woonstad! Denken. Durven. Doen. De VVD Purmerend ziet de woontoren op de PostNL locatie zeker als aanwinst voor de stad!