Heemskerk op zoek naar het 'perfecte plaatje'

HEEMSKERK - Wie wordt de allereerste stadsfotograaf van Heemskerk? Zondagavond buigt onder meer jurylid Leo Tillmans zich over het 'perfecte plaatje', dat als winnaar uit de bus zal komen.

Dit item is gemaakt in samenwerking met Rtv IJmond.

Tot zaterdagavond kan je nog meedingen naar de 'eeuwige roem'. Waar Leo op zal letten? "Oog voor bepaalde details en emotie. Ouders die genieten van hun spelende kinderen bijvoorbeeld", legt de officeuze dorpsfotograaf vanaf de markt uit. "Dat je plezier hebt in het maken van foto's, niet plichtmatig fotograferen: en weg..", aldus Tillmans.

Tips

Carla Ellens was in 2008 stadsfotograaf van Beverwijk. Een eervolle titel, stelt ze. En ze heeft nog een paar tips. "Ga 'outside the box' denken", vertelt ze. "Blijf niet alleen focussen op het mooie plaatje."

Dinsdagavond wordt in het Heemskerkse cafe Lokaal de winnaar bekendgemaakt.