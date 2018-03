Anti-discriminatiebord onthuld in IJmuiden: "Ook hier is er discriminatie"

IJMUIDEN - In de JP Coenstraat in IJmuiden, gemeente Velsen, is een anti-discriminatiebord onthuld. Dat gebeurde door oud-wethouder Wim Westerman. Hij wil dat de plaatselijke politiek eens echt aan de slag gaat met het integratievraagstuk in plaats van alleen maar 'mooie praatjes' te verkopen. Het bord is gemaakt door kunstenaar Joop Stoop.

"Het is echt nodig actie te voeren", aldus Westerman. "Want discriminatie is er ook in IJmuiden." Westerman streeft een samenleving na waarin mensen met verschillende afkomsten op een prettige manier met elkaar omgaan. "Vooral de wijze waarop een partij als Forza! hier aankijkt tegen statushouders, is vreselijk. Wees juist blij met een multicultere samenleving. Laten deze mensen zich eens verdiepen in de afkomst van deze statushouders in plaats van ze weg te zetten."

Na de onthulling werd Westerman aangenaam verrast door de uit Somalië afkomstige Ab Abdi, die voor de camera vertelde zich goed voelt opgenomen in de IJmuidense samenleving. Volgens hem is van discriminatie geen sprake. "Goed om te horen", zegt Westerman. "Aan de andere kant: het is niet altijd gemakkelijk voor de camera te zeggen dat je gediscrimineerd wordt.''