Amsterdam ontregeld door stroomstoring: "Zijn we eindelijk bij het museum, wordt het ontruimd!"

AMSTERDAM - Stilstaande trams, kapotte stoplichten en een ontruimd Rijksmuseum: Amsterdam-Zuid kampte vandaag met een grote stroomstoring. Na ruim 5,5 uur is het einde van de chaos nu in zicht. Volgens netbeheerder Liander is de stroomvoorziening bij meer dan een derde van de 28.000 getroffen huishoudens hersteld en gaat de rest nu ook snel.

De elektriciteit viel vrijdagochtend rond 10.30 uur uit. De storing ontstond nadat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel was geraakt op de hoek van de Daniël Stalpertstraat en de Ruysdaelkade. Daarna trad een kettingreactie op waardoor de stroom uitviel in een groot deel van de buurt. Bij de Weteringschans raakten twee mannen gewond door een steekvlam die uit de grond kwam.

Lees ook: Pieter stond bij steekvlam na kortsluiting in Amsterdam: "Ineens kwam er allemaal zand omhoog en boem!"

Het tramverkeer kwam stil te liggen en in het Rijksmuseum werd het donker. Het museum besloot daarop alle 1.500 bezoekers weg te sturen. "Tja, dan houdt het op", laat een bezoeker weten. "Als er de schilderijen er nog maar hangen", lacht hij. "We wachten gewoon rustig af tot het weer kan, en dan komen we terug."

Hobbels

Voor sommigen was de weg naar het museum toe al ingewikkeld. "Veel hobbels met de tram, want die hadden ook al last van de storing", vertelt een vrouw. "We dachten nog: zijn we er eindelijk, is het ontruimd! Maar gelukkig zijn er meer musea hier."

Lees ook: Stroomstoring treft bijna 30.000 huishoudens in Amsterdam: gewonde na explosie en musea ontruimd

Een aantal van die andere musea kampten ook met problemen. Zo heeft het Allard Pierson Museum zijn deuren de hele dag gesloten gehouden. Ook de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, naast het Allard Pierson, zijn de hele dag niet te zien geweest.

Compensatie

Klanten die meer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten, krijgen automatisch compensatie van Liander, ze hoeven daarvoor niets te doen. Voor de eerste vier uur keert Liander 35 euro uit. Voor elke vier uur erbij wordt 20 euro extra gestort. Mensen die schade hebben opgelopen, kunnen die onder voorwaarden claimen.

In eerste instantie werd aangegeven dat de storing rond 13:30 uur vanmiddag verholpen zou zijn. Die eindtijd werd gedurende de dag opgeschoven.