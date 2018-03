Flinke aanrijding tussen twee auto's op kruispunt Hoofddorp

HOOFDDORP - Twee auto's zijn vanmiddag rond 16.00 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de van Heuven Goedhartlaan en de Spoorlaan in Hoofddorp.

Volgens een woordvoerder van de politie is er nog weinig over het ongeluk bekend, behalve dat twee mensen onbekend letsel hebben opgelopen. Er zijn twee ambulances aanwezig, is te zien op foto's.

Een van de twee betrokken auto's is tot stilstand gekomen tegen een verkeerslicht. Beide auto's zijn zwaar beschadigd.