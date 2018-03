Reparatie Burgervlotbrug na half jaar eindelijk van start

BURGERVLOTBRUG - De reparatie van de vlotbrug bij Burgervlotbrug is vandaag van start gegaan. De vlotbrug ligt er al een half jaar uit na een zware aanvaring met een vrachtschip. Medio april gaat de brug weer open voor alle verkeer. Omwonenden zijn opgelucht: "Zo blij dat ze eindelijk aan het werk zijn."

De vlag kan uit in Burgervlotbrug en Burgerbrug, want het zijn zware maanden geweest voor de bewoners aan beide kanten van het Noordhollands Kanaal. "We moeten met de auto kilometers omrijden. Dat de brug eruit ligt door een aanvaring kan ik begrijpen, maar dat het repareren een half jaarop zich laat wachten. Ja, dat schiet niet op."

Het is niet de eerste keer dat de vlotbrug buiten gebruik is als gevolg van een aanvaring of te zwaar verkeer. "In de veertien jaar dat ik hier woon is de vlotbrug er drie jaar eruit geweest. Voor ondernemers is het een crime," vertelt kapster Nancy Tesselaar. Zij heeft onlangs een petitie overhandigd aan de povincie Noord-Holland om aan te dringen op een vaste oeververbinding.

Pontje

Medio april moet de vlotbrug klaar zijn. De brugdelen zijn dan extra verstevigd, maar dat biedt volgens de buurt geen garantie: "Een week na de opening kan het zomaar weer gebeuren dat er een te zware vrachtwagen het toch wil proberen." En tot de heropening vaart een pontje heen en weer: "Lief hoor, maar tot zeven uur 's avonds. Je kunt gewoon geen kant op, als de brug eruit ligt."