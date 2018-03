Paralympische Spelen geopend met Mentel als vlaggendrager

LOOSDRECHT - PYEONGCHANG De Paralympische Spelen zijn vrijdag officieel geopend. De Loosdrechtse Bibian Mentel droeg namens Team NL de vlag.

De 45-jarige snowboardster kwam als tweede van de 48 landen het stadion in. Ze werd onder meer vergezeld door chef de mission Esther Vergeer en snowboarder Chris Vos uit Noord-Beemster. Para-skiër Jeffrey Stuut uit Hoorn sloeg de openingsceremonie over, omdat hij zaterdag in actie komt op de afdaling.

Prinses Margriet

De Nederlandse ploeg werd vanaf de tribunes toegezwaaid door onder anderen prinses Margriet. Zij is lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité. Prinses Margriet zal tot en met dinsdag in Pyeongchang wedstrijden bezoeken en enkele medailles uitreiken.

Vergeer heeft er zin in

"Het was een geweldige ervaring. De spanning stijgt steeds meer. Iedereen kijkt uit naar de eerste wedstrijden", zegt Vergeer na de ceremonie. "Ik kijk er enorm naar uit om ze in actie te zien. Ik hoop dat ze hun eigen verwachtingen waar kunnen maken en dat we de komende dagen veel blije gezichten zien."

Doel is vijf medailles

Vergeer wil de komende weken met de Nederlandse equipe minimaal vijf medailles behalen. "In theorie maken we kans op tussen de 0 en 33 medailles. Onze verwachting hebben we gebaseerd op de prestaties van de afgelopen maanden en jaren."

De Paralympische Spelen in Pyeongchang duren tot en met zondag 18 maart.