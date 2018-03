NH Kiest: Weerstand tegen hoogbouw Purmerend is groot

PURMEREND - Op het oude PostNL-terrein in Purmerend wil de gemeente een hoge woontoren bouwen. Daar is niet iedereen blij mee. "Dit is letterlijk een opgestoken middelvinger naar de bewoners, een hoge uitschieter tussen laagbouw."

"Te groot, te modern, te pompeus, als die toren er komt, ga ik de stad uit," zegt Hans Bakker van de Facebookgroep 'Purmerend Vooral Niet Te Hoog'. "Hoe ze dit durven te doen zonder te luisteren naar de bevolking: onbegrijpelijk," vult Tineke Abercrombie-Schoorl van de Vereniging Historisch Purmerend aan.

Purmerend of Tokio

Het oude PostNL-gebouw ligt er verpauperd bij. "Bij de presentatie van de plannen werd Purmerend vergeleken met Tokio, Londen en Stockholm. Belachelijk, dit is gewoon Purmerend," aldus Tineke. Ze is op z'n zachtst gezegd niet content. "De woede overheerst."

De woningnood in Purmerend is hoog. Dat er iets moet gebeuren, is wel voor iedereen duidelijk. "Er moeten meer woningen bij. We zijn ook niet tegen hoogbouw, maar niet op deze locatie," zegt Tineke.

De gemeente wil een dubbele woontoren realiseren. "Een gebouw van 74 meter hoog en een van 60 meter, dat past niet op deze plek."

Grensverleggend

De hoge torens liggen volgens de tegenstanders namelijk te dicht bij de historische binnenstad. "In het centrum mag je maar tot acht woonlagen hoog bouwen," vertelt Tineke. "Maar het rare is dat de gemeente nu een andere grens van de binnenstad hanteert om deze plannen mogelijk te maken. Al honderden jaren is het water de Where de grens, nu opeens de weg de Gedempte Where, zodat de woontoren buiten het centrum valt en veel hoger kan worden."

Behalve zorgen om het historische centrum, vreest Tineke ook voor een parkeerprobleem en een verstopte binnenstad. "Het verkeer staat hier nu al vast en als de Hoornsebrug open staat in de zomer helemaal. Met zoveel extra woningen en auto's, krijgen we hier een verkeersinfarct."

Wethouder gesneuveld

Ook voor de lokale politiek is dit een heet hangijzer. Verhitte discussies in de gemeenteraad en het CDA werd zelfs om deze kwestie uit de coalitie gezet. Tineke probeerde de raad nog te overtuigen, maar tevergeefs. Op 22 januari stemde de raad voor een zogeheten 'anterieure overeenkomst' met ontwikkelaar Snippe, de volgende stap in het proces.

Tineke heeft de hoop nog niet opgegeven. "Na de verkiezingen moet een nieuwe gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan goedkeuren. Daarin wordt de maximale bouwhoogte vastgelegd. Het kan dus nog alle kanten op." Ze roept dan ook iedereen op om te gaan stemmen. "Er valt hier daadwerkelijk wat te kiezen, de kiezer is nu aan zet!"

