Huntelaar lijkt op tijd fit voor zondag Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - Het heeft er alle schijn van dat Ajax zondag weer kan beschikken over Klaas-Jan Huntelaar. Trainer Erik ten Hag verwacht dat de spits zaterdag aansluit bij de groepstraining, zodat hij een dag later in de basis kan starten tegen sc Heerenveen.

"Als dat goed gaat, dan kan hij beginnen", laat Ten Hag weten op de persconferentie. Zonder Huntelaar (kuitblessure) verloor Ajax punten tegen zowel ADO Den Haag (0-0) als Vitesse (3-2). Kluivert vraagteken

Mogelijk komt het thuisduel met Heerenveen te vroeg voor Justin Kluivert. De linksbuiten sloeg vrijdag de training over, waardoor er een basisplaats lonkt voor Amin Younes. Verdediger Nick Viergever maakt vrijdagavond zijn rentree bij Jong Ajax tegen Go Ahead Eagles. Kasper Dolberg en Frenkie de Jong zijn sowieso niet inzetbaar. Tussentijds instappen

Ten Hag ging ook nog in op het feit dat hij in de winterstop trainer werd van de Amsterdammers. "Instappen midden in het seizoen is moeilijk. Dat zie ik als een uitdaging, maar het doel is uiteindelijk succesvol worden." Ajax-Heerenveen begint zondag om 14.30 uur. Flitsen van de wedstrijd zijn uiteraard te horen in NH Sport.