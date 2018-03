Geen treinen tussen Haarlem en Alkmaar

HAARLEM/ALKMAAR - Tussen Haarlem en Alkmaar rijden vanmiddag geen treinen door een aanrijding met een persoon.

Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.

Hulpsite

In Nederland hebben naar schatting een half miljoen mensen suïcidale gedachten. Een van de organisaties die zich bezighoudt met hulp aan mensen die nadenken over zelfmoord is 113Online. Deze online-hulporganisatie heeft ook een telefonische hulplijn: 0900 0113. Mensen kunnen daar anoniem en vertrouwelijk terecht. Ook biedt de website veel informatie en achtergronden over suïcidale gedachten en gevoelens.

Daarnaast reden er tijdelijk ook geen treinen tussen Haarlem en Voorhout vanwege een kapot spoorviaduct. Het probleem was rond 15.45 uur verholpen.