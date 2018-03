Massale vechtpartij in Thalystrein: tiental Britten aangehouden

Foto: AS Media

AMSTERDAM - (AT5) Een grote politiemacht heeft vanmiddag op spoor 13 van Amsterdam Centraal een tiental Britten aangehouden. Het zou gaan om een groep van tien tot vijftien mannen, die met elkaar op de vuist ging in de trein.

Bij aankomst van de internationale trein stonden de agenten al te wachten op de Britten. Op foto's is te zien dat de agenten de deuren van de dichte trein bewaakten, en het perron is ontruimd tijdens de actie.

Het is niet duidelijk was de aanleiding was voor de vechtpartij. Mogelijk speelde alcohol een rol.