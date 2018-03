Dit wordt gemaakt van het staal dat Tata naar de VS exporteert

IJMUIDEN - Tata Steel staat sinds vannacht onder druk. De Amerikaanse president Trump kondigde een importtarief van 25 procent aan voor staal. Een slecht idee, vindt Tata Steel. De hoogovens in IJmuiden maken namelijk staal dat ze niet in de VS kunnen maken. Wat voor staal is dat, en waar wordt het vooral voor gebruikt? NH Nieuws zocht het uit.

Een van de meest sprekende voorbeelden van IJmuidens staal dat via Amerika de hele wereld overgaat, is Duracell. In 90 procent van alle Duracell-batterijen zit staal dat in IJmuiden wordt gemaakt. En dat kunnen ze in Amerika niet maken, legt woordvoerder Robert Moens uit.

Voor batterijen moet er staal worden gemaakt dat heel dun is. "Het is dan belangrijk dat er geen enkele oneffenheid inzit, want omdat het al dun is, gaan de batterijen anders lekken", vertelt Moens.

Lees ook: Tata Steel maakt zich zorgen om importheffingen

Ook de bouwstenen voor de gigantische graaf- mijnbouwmachines en bulldozers van Caterpillar worden in onze provincie gemaakt. En ook dat is niet zomaar wat ijzer. "Dat is staal dat het in allerlei omstandigheden moet blijven doen."

Zo wordt er bijvoorbeeld geproduceerd voor graafmachines die op de noordpool ingezet kunnen worden. "Dat zijn hele speciale soorten", zegt woordvoerder Moens.

Zo worden er in IJmuiden meer producten gemaakt die heel simpel lijken, maar niet zomaar in het buitenland gemaakt kunnen worden. Het materiaal voor blikjes, zoals bijvoorbeeld frisdrankblikjes, is daar een van. "Ook voor blikjes is er een speciaal soort staal. Wij hebben daar het patent op", aldus Moens.

Verder maken de voormalige Hoogovens ook producten voor autofabrikanten als Chrysler.

Lees ook: Tata verbolgen over Amerikaanse importheffingen: 'IJmuidens staal is begrip in VS'

Alles bij elkaar opgeteld is Moens positief over de toekomst van de handel met de VS. "Wij gaan ervan uit dat de wedstrijd nog niet is gespeeld en dat er de mogelijkheid is om de importheffing af te wenden." Trump heeft gezegd dat producten die niet kunnen worden gemaakt in de VS ontheven kunnen worden. "En ze kunnen in Amerika niet maken wat mij maken. Het is heel specialistisch."

Tata gaat met haar klanten naar de Amerikaanse overheid om uitsluiting van de importheffing te bespreken. Het bedrijf roept de Nederlandse regering op om hetzelfde te doen.