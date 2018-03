Tientallen melders zorgen voor ruim 127.000 klachten over geluid Schiphol

SCHIPHOL - 36 omwonenden van Schiphol hebben afgelopen jaar bij elkaar ruim 127.000 keer melding gedaan bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) over geluidshinder. Door deze 'veelmelders' is minder geklaagd dan een jaar eerder. Toen klaagden 35 mensen zo'n 160.000 keer. Dat blijkt uit de jaarrapportage van BAS.

In het rapport staat dat alle start- en landingsbanen afgelopen jaar voor een bepaalde periode buiten gebruik zijn geweest voor onderhoud. De meeste meldingen van overlast kwamen binnen in mei, tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan.



Eerder werd al bekend dat in 2017 een recordaantal mensen klachten indiende. Er waren toen 8.446 melders. Een jaar eerder waren het er nog 5.946.



Lees ook: Steeds meer Noord-Hollanders klagen over vlieglawaai