Idrissi: "Ik probeer altijd mijn emoties uit te schakelen"

OOSTZAAN - Wie naar Oussama Idrissi kijkt op het veld ziet een technische speler met veel zelfvertrouwen. Als een actie niet lukt, dan probeert hij het even later weer. En met succes, want de 22-jarige linksbuiten is belangrijk voor AZ. "Ik geniet ervan als ik topfit ben."

"Mijn vader voetbalde vroeger en ook mijn ooms. Toen mijn vader mij lid maakte van een club als klein jongetje, vond ik het ontzettend leuk. Van jongs af aan had ik al de droom om profvoetballer te worden." Het talent van Idrissi werd al snel opgemerkt. Eerst door NAC Breda en later door Feyenoord. Bij beide clubs speelde hij in de jeugdopleiding.

Zelfstandigheid

De geboren Brabander maakt zijn debuut in het betaalde voetbal voor FC Groningen ver weg van zijn familie en vrienden. "In eerste instantie is dat niet leuk. Je kiest eerder voor een minder zelfstandig leven met vrienden en familie om je heen. Toch weet je dat je als voetballer dingen moet laten of juist dingen moet doen om succesvol te zijn. Daar toe behoorde ook de keuze om voor FC Groningen te gaan spelen."

Emoties uitschakelen

Mede door zijn zelfstandigheid kende Idrissi weinig problemen bij zijn overstap van FC Groningen naar AZ afgelopen winterstop. "Ik ben naar AZ gekomen, omdat ik hier verder kan groeien. "Als je Idrissi hoort praten, dan hoor je iemand die heel goed weet wat hij wil. Hij wil graag in elke situatie rationeel blijven. "Ik probeer altijd mijn emoties uit te schakelen. Tuurlijk soms heb je emotie nodig om een moment te beleven, maar ik probeer altijd mijn verstand te gebruiken. Ik denk dat dat mij wel kenmerkt."

Voor het hele gesprek met Oussama Idrissi bekijk de video, waar we de aanvaller opzoeken in zijn hotel in Oostzaan.

Zondag speelt Idrissi tegen zijn oude club Feyenoord. Dit duel begint om 16.45 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.

