Vrijwilligers knappen Pampus op voor NLdoet: "Ik hoop niet dat mijn vriendin dit ziet"

PAMPUS - Voor NLdoet zijn 25 vrijwilligers vandaag Pampus klaar aan het maken voor de zomer. Moestuintjes worden aangelegd, de spinnenwebben verwijderd en het fortwachtershuisje krijgt een nieuw likje verf.

's Ochtends staat er een bonte groep bij de kade te wachten om de tocht naar het eiland te maken. Een groep werknemers van een IT-bedrijf heeft zich aangemeld. "Normaal zit ik de hele dag suf achter de computer dus ik wist het wel", laat Jeroen weten.

Een oude Engelse man laadt tien kilo tuinaarde in de veerboot. "That's a load of shit", lacht hij. Organisator Barbara houdt op een clipboard bij of iedereen er is. "Het lijkt wel een schoolreisje." Ze hoopt dat de groep Pampus kan bereiken. "Vorige week lag het nog dicht met ijs."

Op het eiland gaan de handen uit de mouwen, want er is veel werk te doen. "Ik hoop niet dat mijn vroiendin dit ziet, want dan moet ik thuis ook aan het werk", laat een vrijwilliger van de gemeente Gooise Meren weten. Wethouder Miriam van Meerten laat weten dat haar man meestal thuis schoon maakt, maar dat ze het nu lekker vindt om te vegen in plaats van een suffe vergadering te hebben.

Ruïne

Volgens de beheerder van het forteiland zijn de vrijwilligers hard nodig, anders wordt het weer net zo'n ruïne als in de jaren '90.

Ook morgen kan er nog schoongemaakt worden. Mensen kunnen zich dan aanmelden via email, maar ook simpelweg om 9.00 klaar staan op de kade in Muiden, want dan vertrekt de boot weer naar het eiland.