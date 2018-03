Dit zijn de twee beste raadsleden van Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Bij de zoektocht naar de beste raadsleden van Nederland gooit Noord-Holland hoge ogen. Bij de laatste twaalf kandidaten zitten twee politici uit onze provincie.

Van Lammeren is raadslid van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Hij had 430 stemmen. Van de Meeberg is raadslid van de lokale partij Haarlemmermeers Actieve Politiek in Haarlemmermeer. Zij had 216 stemmen.

De zoektocht begon met 338 gemeenteraadsleden en nadat ruim 33.000 stemmen uitgebracht werden, bleven er vijftig raadsleden over. De jury van de zoektocht, die bestaat uit campagnebureau BKB, de Volkskrant, omroep WNL en het Periklesinstituut, heeft vervolgens uit deze vijftig nog weer de twaalf beste gekozen.

Het publiek kan vanaf vandaag stemmen voor de tweede ronde. De vier raadsleden die op zondag 18 maart de meeste stemmen hebben, mogen 20 maart met elkaar in debat in Paradiso Amsterdam. De winnaar van dit debat zal gekroond worden tot beste raadslid van Nederland.