Deel dit artikel:











HEMA opent pop-up shop boordevol paaseitjes Foto: HEMA

AMSTERDAM - Chocoladeliefhebbers opgelet: HEMA heeft speciaal in de aanloop naar Pasen een heuse paaseierenwinkel geopend in de Runstraat in Amsterdam.

In de winkel, die vanmorgen de deuren opende, kun je naar hartelust de lekkerste paaseitjes scheppen en proeven. Ook is er een echte discodip-ballenbak. Lees ook: Duurste pot pindakaas ter wereld te koop in Amsterdam De pop-up store blijft nog tot 1 april open.