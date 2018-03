Deel dit artikel:











Stroomstoring treft bijna 30.000 huishoudens in Amsterdam: gewonde na explosie en musea ontruimd

AMSTERDAM - (AT5) Door graafwerkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat in Amsterdam-Zuid is vanochtend een stroomstoring in een groot gedeelte van de binnenstad ontstaan. Er werd een stroomkabel geraakt, waardoor meerdere kortsluitingen ontstonden. Volgens netbeheerder Liander zitten ruim 28.000 huishoudens zonder stroom. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren.

Bij café Mulder op de Weteringschans ontstond rond 11.00 uur door de kortsluiting een explosie. Daarbij raakte een man gewond. Hij was op dat moment aan het werk bij het café en is met brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Het lijkt mee te vallen. Lees ook: Pieter stond bij steekvlam na kortsluiting in Amsterdam: "Ineens kwam er allemaal zand omhoog en boem!" Op foto's is te zien hoe het terras van het café er zwartgeblakerd bij ligt. Een bewoner meldt dat er een steekvlam uit de grond kwam van zeker vier meter hoog. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer ligt gedeeltelijk stil. Rond 11.30 reed ongeveer de helft van de tramlijnen weer de normale route, meldde het Amsterdamse ov-bedrijf GVB. Alleen de lijnen die het getroffen gebied in de wijk De Pijp doorkruisen, rijden nog niet doordat er geen stroom op de bovenleiding staat. De metro bleef tijdens de stroomstoring gewoon in bedrijf. Stoplichten in de regio doen het niet. Ook zaten mensen vast in liften, maar die zijn inmiddels weer bevrijd. Rijksmuseum

Door de storing moesten alle 1.500 bezoekers aan het Rijksmuseum het gebouw uit. Volgens een bezoeker zijn de lichten uitgevallen en hebben BHV'ers bezoekers het museum uitgeleid. De organisatie bevestigt dat. Dit verliep volgens de zegsvrouw rustig. "Er is geen paniek." Volgens haar zijn de kunstwerken niet in gevaar geweest, omdat een noodaggregaat de beveiliging garandeert. Het museum verwacht voorlopig nog niet open te kunnen. Wie zijn kaartje nog heeft mag op later moment terugkomen. Allart Pierson

Ook het Allard Pierson Museum is getroffen door de stroomstoring. Het museum laat weten de hele dag dicht te blijven. Ook de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, naast het Allard Pierson, zijn de hele dag niet te zien. Het museum is gelegen aan de Oude Turfmarkt in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Rokin. Tot in ieder geval 13.30 uur draaien er bij Pathé de Munt, Pathé City en Pathé Tuschinski geen films. Kinderdagverblijf

Ook een kinderdagverblijf is ontruimd, de kinderen worden opgevangen op het campagnekantoor van de PvdA. "Een babybedje is op het kantoor geplaatst en de kinderen zelf zijn tekeningen aan het maken", meldt een werknemer van het campagneteam. Volgens haar brak er brand uit in het kinderdagverblijf en zijn de begeleiders meteen tot ontruimen overgegaan. De kinderen maken het goed. De politie heeft, zoals gebruikelijk bij grote stroomstoringen, extra agenten de straat op gestuurd. Amsterdam-West

Na de grote stroomstoring in het centrum en het zuiden van het stad, is nu ook Amsterdam West getroffen door een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander lijkt het erop dat beide stroomstoringen niks met elkaar te maken hebben. Liander spreekt van 'spontane storing'. Het zou gaan om gedeeltes van de Erasmusgracht, Jan van Galenstraat, Orteliuskade en Orteliusstraat.