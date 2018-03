Sportclub met ballen naar roemrucht RCH

HEEMSTEDE - Wie RCH zegt, zegt Johan Neeskens, maar ook Barry van Galen, Hans Werdekker en Piet de Visser. Illustere namen uit het Nederlandse betaalde voetbal. Reizende reporter Dennis Nieuwenhuis is zondag met Sportclub met ballen te gast bij het roemruchte Racing Club Heemstede.

Er waren landskampioenschappen in 1923 en 1953. De KNVB-beker belandde in 1918 en 1928 in de prijzenkast. RCH maakte lange tijd deel uit van het profvoetbal en na de stap terug naar de amateurs in 1971 speelden de Heemstedenaren nog een behoorlijke rol van betekenis in de top van het amateurvoetbal. In 1989 werd de club algeheel landskampioen bij de amateurs. Midden jaren negentig zakte het eerste elftal weg naar de onderste regionen van de voetbalpiramide. Zondag 1 speelt dit seizoen in de vierde klasse E. Als nummer acht van de ranglijst neemt RCH het op tegen de nummer zeven MMO.

Natuurlijk zijn de mooie verhalen van vroeger bewaard gebleven. Dennis zal zijn uiterste best doen om de beste of de minste bekende boven water te halen. Speaker Ronald Wijers is een jeugdvriend van 'De Nees' en kan zich nog wel het een en ander herinneren uit die tijd. Verder treft Dennis op het complex in Heemstede alleskunner Ruud Evers die de ledenadministratie doet, maar net zo lief als verzorger het veld in komt. Zodra de maag rammelt, zoekt Dennis Els Schoenmaker op. Zij is al vijftien jaar de drijvende kracht in de keuken. Kunnen de snacks van Els wedijveren met die van de gedeelde nummers één Egmondia en Duinrand S.?

Zondag tussen 14.00 en 18.00 uur hoor je alles over heden, verleden en toekomst van RCH op de radio bij NH Sport. Wil je dat Sportclub met ballen ook bij jouw vereniging op bezoek komt? Stuur dan een mailtje naar sport@nhsport.nl