Vals geld in omloop in Den Helder

DEN HELDER - In Den Helder zijn de afgelopen tijd meerdere keren valse briefjes van 50 opgedoken. Dat gebeurde niet alleen in winkels, maar ook bij mensen aan de deur.

Dat meldt de politie Den Helder op Facebook. In het bericht raadt de politie volgers aan om extra alert te zijn op het betalen met of het ontvangen van vals geld. Ondernemers wordt gevraagd consequent te zijn in het controleren van de echtheid van briefgeld.

Voor mensen die geen verstand hebben van het herkennen van vals geld is er een gratis 'Echt of Vals app' verkrijgbaar in de Google Play Store voor Android en de iTunes App Store voor Apple gebruikers. Overigens kunnen mensen die denken dat ze misschien vals geld hebben ook de politie contacteren.