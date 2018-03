De Peiling: Boete nodig tegen het voeren van eendjes?

NOORD-HOLLAND - Het voeren van eenden zorgt voor overlast in sommige dorpen en steden. Broodrestjes trekt ongedierte aan en versnelt de groei van het giftige blauwalg. Moet het voeren daarom maar verboden worden?

De gemeente Amsterdam komt met zo'n verbod in stadsdeel Nieuw-West. Vanaf 1 april gaat de nieuwe regel in. Overtreders kunnen meteen de portemonnee pakken, want toch voeren betekent een boete van 70 euro. "Het gaat niet om een 1 aprilgrap", voegt een woordvoerder van de gemeente nog toe.

Meldpunt

Begin februari kwam het Nederlands Instituut voor Ecologie al met een meldpunt. Als je een plek ziet waar eenden worden gevoerd, kan je het daar laten weten. Het gaat niet om klakkeloos klikken, want het instituut kan zelf geen boetes uitschrijven. "Het gaat ons erom dat we weten wat er in het water gaat. Als daar zou uitkomen dat het niets uitmaakt voor de waterkwaliteit, vind ik dat ook prima", aldus Sven Teurlincx van het instituut.

De meting is nodig omdat er nu uit steekproeven al blijkt dat er bij sommige vijvers op een dag tot acht kilo brood in het water verdwijnt, schijft het instituut. En er zijn ook nog gevolgen voor de mensen als zo'n vijver een fontein heeft. Dan adem je de algen gewoon in.

Haarlem

Ook in andere steden zijn al verboden ingevoerd om overlast tegen te gaan. Zo kent Haarlem een verbod op het voeren van meeuwen. Groningen kent een duivenvoerverbod en ook in Leiden, Alkmaar en Katwijk is er overlast.

