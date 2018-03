LIVE NH Sport met NEC - FC Volendam en Telstar - Helmond Sport

AMSTERDAM - Het belooft vrijdagavond een spannend avondje in de Jupiler League te worden. FC Volendam neemt het in Nijmegen op tegen de kwakkelende titelkandidaat NEC, terwijl het jagende Telstar thuis Helmond Sport ontvangt. Beide duels zijn rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.

Statistisch wacht FC Volendam een bijna onmogelijke opdracht: winnen in De Goffert dat doen de Volendammers hoogst zelden. En ook al presteert NEC de laatste wedstrijden wisselvallig, in eigen stadion is de ploeg van Pepijn Lijnders nog altijd ongeslagen.

Maar FC Volendam kan over 2018 uitstekende cijfers overleggen. Liefst achttien punten voetbalden de mannen van trainer Misha Salden bij elkaar. Met FC Dordrecht het hoogste aantal van alle ploegen in de Jupiler League. Allleen de uitwedstrijden tegen De Graafschap (2-1) en Telstar (5-2) gingen verloren. De selectie is zo goed als compleet. Kevin Visser keert terug in de basis bij FC Volendam, waardoor Nick Runderkamp op de bank begint. Het duel begint om 20.00 uur. Je verslaggever is Edward Dekker.

Telstar heeft het op papier makkelijker. De Velsenaren spelen thuis. Van de laatste tien wedstrijden in eigen stadion won de ploeg van trainer Mike Snoei er acht; twee duels eindigden in een gelijkspel. De laatste nederlaag is alweer bijna een half jaar (!) geleden. Tegenstander Helmond Sport staat op de achttiende plaats. Toch is Snoei voorzichtig. Uit won Telstar met 2-1.

De aftrap in Velsen-Zuid is eveneens om 20.00 uur. Rob Wanst doet verslag. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jong Ajax - Go Ahead Eagles en FC Emmen - Jong AZ. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Rob Wtenweerde.