Tata verbolgen over Amerikaanse importheffingen: 'IJmuidens staal is begrip in VS'

IJMUIDEN - Vakbond FNV en Tata Steel Nederland zijn niet te spreken over de importheffingen die de VS op staal wil heffen. Tata Steel roept de Nederlandse overheid en de Europese Unie op om ervoor te zorgen dat de Amerikanen zo snel mogelijk op andere gedachten worden gebracht. "De tijd dringt", schrijft het bedrijf in een reactie.

Volgens Tata zijn de Amerikanen afhankelijk van het Noord-Hollandse staal, omdat ze dat zelf niet kunnen maken. "Het staal uit IJmuiden is een begrip in de VS en wordt vanwege zijn kwaliteit 'Dutch Steel' genoemd."

De staalproducent gaat zelf ook met haar klanten bij de Amerikanen aandringen om voor Nederland een uitzondering te maken. "Met onze producten versterken wij juist de Amerikaanse economie", zegt de directievoorzitter van Tata Nederland. Klanten van Tata in de VS zijn onder meer batterijenfabrikant Duracell en graafmachinebouwer Caterpillar.

'Reorganisatie'

De woordvoerder van vakbond FNV, Aad in 't Veld, noemt de plannen een 'heel slechte zaak voor Tata Steel'. Hij vreest dat de heffingen ertoe leiden dat goedkoop staal zijn weg naar Europa gaat vinden. "Er is wereldwijd een overcapaciteit van staal. De EU heeft nog altijd de laagste importheffingen."

Meer staal in Europa betekent dat de prijs zal dalen, en dat kan op termijn problemen opleveren voor Tata en de werknemers in IJmuiden. "Ik vrees ervoor dat er minder geïnvesteerd wordt doordat er minder inkomsten zijn", zegt FNV'er In 't Veld. "Dat betekent dat als dit lang gaat duren misschien wel een reorganisatie noodzakelijk is."

Op de fusie tussen Tata en het Duitse ThyssenKrupp zullen Trumps maatregelen weinig invloed hebben, denkt de FNV-woordvoerder. "Dat is al in zo'n vergevorderd stadium, dat zal niet uitmaken."