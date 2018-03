Broers na negen jaar strijd met gemeente: "Spijt van aankoop landgoed Elswoutshoek"

BLOEMENDAAL - Hans en Rob Slewe hebben achteraf spijt dat ze in 2009 het landgoed Elswoutshoek in Bloemendaal hebben gekocht. Dat zeggen ze in een reportage van NH Nieuws. Sinds de aankoop leven de broers op voet van oorlog met de gemeente.

Negen jaar strijd met de gemeente, en een groot deel van de politiek, hadden de broers liever aan zich voorbij laten gaan. Hans Slewe in de reportage: "We hebben al zoveel geïnvesteerd, opgeven doen we niet. Maar spijt heb ik wel." Zijn broer vult aan: "Het zit niet in mijn aard om op te geven, maar ik heb wel spijt dat ik ooit die beslissing heb genomen. Achteraf had ik het dus niet gedaan."

Geëscaleerd

De zaak over de ontwikkeling van het landgoed is volledig geëscaleerd. Burgemeesters en wethouders sneuvelden en de gemeente en de broers zijn op hoge kosten gejaagd. Tonnen, misschien wel miljoenen zijn ermee gemoeid. Om medelijden zeggen de twee echter zeker niet te vragen. "Zielig zijn we zeker niet. Ik vind het wel onzettend zonde wat er is gebeurd. Dat we zoveel energie en tijd zijn kwijtgeraakt aan onzinnige dingen."

Ook de gezinnen van het duo hebben geleden. Zeker toen ex-GroenLinks-raadslid Meindert Fennema in de Volkskrant suggereerde dat de Slewes maffia waren. Rob: "Mijn vrouw heeft soms bewust haar achternaam niet gebruikt." Hans: "Mijn kinderen werden op school neergezet als maffia."

Verliefd

Ze vertellen over hoe ze verliefd werden op het landgoed en hoe ze er al snel achterkwamen dat de plaatselijke VVD-afdeling hun komst niet zag zitten. "Ze hebben gewoon nooit gewild dat wij hier kwamen wonen. Wat ik denk is dat we plannen hebben doorkruist", vertelt Hans.

Restauratiearchitect Marina Roosebeek is verbaasd over de manier waarop de broers zijn behandeld bij alle afgekeurd bouwplannen: "Ik heb het gevoel dat als de gebroeders Slewe iets aanvragen, moet het altijd minder. Alsof ze het ze niet gunnen."

Het ligt aan het karakter van de Slewes dat zij zich ongekend fel vastbijten. Rob: "Wij hebben niet opgegeven. Tot nu toe, hè. Want het houdt een keer op." Hans: "Ik laat me niet zomaar aan de kant schuiven. Dat is een karaktereigenschap die we allebei hebben. Onverzettelijk."