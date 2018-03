Deel dit artikel:











Gemeente Bergen schiet alternatief plan sporthal af, bewoners geven niet op

EGMOND AAN ZEE - De gemeente Bergen heeft definitief een alternatief plan voor de bouw van een sporthal in Egmond aan Zee aan de kant geschoven. De bewonersgroep die het plan had ingediend, is teleurgesteld, maar houdt hoop.

In de afgelopen paar maanden is er veel te doen geweest over de sporthal. De gemeente wil dit jaar op de plek waar al een sporthal staat, een nieuwe bouwen. De initiatiefgroep Sporthal Egmond ziet dat plan niet zitten en wil dat het complex 150 meter verderop wordt gerealiseerd. 'Wordt vervolgd'

"Je gaat nu een sporthal midden in een woonwijk neerzetten", zegt Rita Koppedraaijer van de groep tegen NH Radio. "Alles komt nu dicht op elkaar te staan en dat gaat geheid voor overlast zorgen." Lees ook: Egmonders willen nieuwe sporthal op een andere plek uit angst voor "40 jaar ergernis" Hoewel de gemeente het plan definitief niet gaat uitvoeren, is er volgens Koppedraaijer nog hoop. Er zijn volgens haar veel mensen die ontevreden zijn met het besluit. "Ik denk dat die zeker doorgaan naar de Raad van State", zegt ze. "Wordt vervolgd!"