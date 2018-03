Deel dit artikel:











Brand in cel gevangenis Zaanstad: gedetineerde naar ziekenhuis Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

ZAANSTAD - In een cel in Justitieel Complex Zaanstad is vanmorgen brand geweest. De gevangene is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid brak er een 'brandje' uit en is het vuur inmiddels onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor het incident was ook een traumahelikopter uitgerukt. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.