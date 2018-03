Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Hoofddorp: politie doet onderzoek Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch

HOOFDDORP - Aan het Wilbrinkbos in Hoofddorp is vannacht een auto volledig uitgebrand. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

De brand werd kort na 03.00 uur gemeld. Toen de brandweer bij de auto aankwam, sloegen de vlammen uit het voertuig. Van de auto is niet veel meer over.