Spelen zorgden voor online-kijkrecord

NOORD-HOLLAND - Nog nooit keken er zoveel mensen naar uitzendingen online als tijdens de eerste week van de Olympische Winterspelen. Volgens cijfers van Stichting KijkOnderzoek keken in de week van 9 t/m 15 februari 2.483.000 mensen één of meerdere keren naar online uitzendingen van NPO, RTL, SBS en/of FOX Sports Eredivisie.

In de tweede week van de Olympische Spelen (16 t/m 22 februari) keken 2,2 miljoen mensen. In totaal bereikten programma’s tijdens de Olympische Spelen (9 t/m 25 februari) 3,5 miljoen Nederlanders online. Negen van de tien best bekeken programma's waren wedstrijden van de Olympische Spelen.



Het meest online bekeken programma in de periode 9 t/m 25 februari is de uitzending van de 1000 meter schaatsen voor vrouwen op 14 februari 2018 met 408.000 kijkers. Op de tweede plaats staat de 10.000 meter schaatsen voor heren een dag later met 404.000 kijkers. Opvallende derde is het rodelen dubbel heren bij de Spelen dat op 14 februari 262.000 online kijkers trok.